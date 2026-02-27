Anúncio foi feito em SP pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante Tânia Rêgo/Agência Brasil
BNDES vai destinar mais R$ 70 bi para o programa Nova Indústria Brasil
Total de crédito destinado soma R$ 370 bilhões
Pé-de-Meia: MEC começa pagar parcelas incentivo-conclusão e Enem
Nesta sexta-feira é a vez de estudantes nascidos em março e abril
Renda domiciliar per capita nominal no País ficou em R$ 2.316 em 2025, mostra IBGE
No Rio de Janeiro, o valor ficou em R$ 2.794
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em seis bairros na primeira semana de março
Unidade móvel vai percorrer sete pontos da cidade
CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes
Medida foi publicada nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial
Prévia da inflação registra alta de sobe 0,84% em fevereiro, afirma IBGE
Com o resultado, o IPCA-15 teve um aumento de 4,10% no acumulado em 12 meses
