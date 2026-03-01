Cento e vinte e nove apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 38.181,97 cada.
Os 9.449 acertadores de quatro dezenas receberão o prêmio individual de R$ 859,23.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (3), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até as 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
