Maior variação e impacto foram registrados no grupo Educação, devido aos reajustes anuais das mensalidades de escolas e cursos. Foto: Rui Porto Filho
Inflação em fevereiro acelera para 0,70% com reajuste das mensalidades escolares
Taxa acumulada no ano ficou em 1,03%
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal fica em R$ 75 milhões
Apostas para próximo concurso podem ser feitas até 20h de sábado (14)
Lisboa tem muito a ver com a estratégia de expansão a partir do Rio, diz CEO da Gol
Galeão passa a ter quatro voos semanais para a capital portuguesa
Mutirão Dívida Zero RJ renegociou mais de R$ 8 milhões em contratos
Mais de três mil consumidores já foram atendidos; ação acontece até esta sexta-feira em 20 pontos do Estado
Distribuidoras pedem mais importação de diesel pela Petrobras
Sugestão foi apresentada ao governo em reunião no Ministério das Minas e Energia
Dólar encosta em R$ 5,25 com agravamento da guerra no Oriente Médio
Bolsa interrompe série de recuperações e cai 2,55%
Ministério da Fazenda: Pedimos às distribuidoras que alívio no preço do diesel seja repassado
Secretário-executivo Dario Durigan quer que medidas impactem imediatamente os consumidores
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