Mutirão de renegociação de dívidas reúne cerca de 30 empresas - Jader França

Mutirão de renegociação de dívidas reúne cerca de 30 empresasJader França

Publicado 12/03/2026 21:30

Quem não gostaria de começar o ano com o nome limpo e as contas em dia? O Mutirão Dívida Zero RJ, que acontece até esta sexta-feira, 13, em 20 pontos de atendimento espalhados pelo estado, já ajudou mais de três mil consumidores a renegociar débitos. Até agora, mais de R$ 8 milhões em dívidas foram negociados, com acordos que superaram 50% de desconto e, em alguns casos, chegaram a 100% do valor devido.

A iniciativa reúne cerca de 30 empresas, entre bancos, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birôs de crédito. O objetivo é aproximar consumidores e credores para facilitar acordos e criar oportunidades reais para que pessoas endividadas consigam reorganizar o orçamento e recuperar o equilíbrio financeiro.

Segundo o secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, o mutirão tem se mostrado uma ferramenta importante para ajudar famílias que enfrentam dificuldades financeiras.

Como participar

Para participar do mutirão, o consumidor precisa ser titular da dívida e apresentar documento oficial com foto, como RG ou CNH.