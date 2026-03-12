Mutirão de renegociação de dívidas reúne cerca de 30 empresasJader França
Mutirão Dívida Zero RJ renegociou mais de R$ 8 milhões em contratos
Mais de três mil consumidores já foram atendidos; ação acontece até esta sexta-feira em 20 pontos do Estado
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Distribuidoras pedem mais importação de diesel pela Petrobras
Sugestão foi apresentada ao governo em reunião no Ministério das Minas e Energia
Dólar encosta em R$ 5,25 com agravamento da guerra no Oriente Médio
Bolsa interrompe série de recuperações e cai 2,55%
Ministério da Fazenda: Pedimos às distribuidoras que alívio no preço do diesel seja repassado
Secretário-executivo Dario Durigan quer que medidas impactem imediatamente os consumidores
BNDES reduz taxa de juros em empréstimos para mulheres de cooperativas
Banco também anuncia crédito para empreendedoras de periferias
Trabalha Rio fará cadastramento de currículos em cinco bairros nesta semana
Atendimento itinerante levará ofertas de vagas de emprego a diferentes regiões da cidade
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