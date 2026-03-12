A aposta simples da Mega-sena, com seis dezenas, custa R$ 6 - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A aposta simples da Mega-sena, com seis dezenas, custa R$ 6Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 12/03/2026 21:54 | Atualizado 12/03/2026 22:04

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.983 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados foram: 03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52.



De acordo com a Loterias Caixa, 35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 68.098,14 cada. Outras 2.957 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.328,62 cada



Apostas



Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.