Mutirões têm como foco a realização de avaliações sociais para acesso ao BPC de pessoas com deficiênciaDivulgação/ INSS
A ação visa diminuir o tempo de espera e agilizar a análise de requerimentos do BPC, garantindo um atendimento mais rápido e humanizado à população.
Cada APS terá um quantitativo de vagas para agendamento. A agência da Praça da Bandeira disponibiliza 240 vagas para avaliação social, enquanto Duque de Caxias e Nova Iguaçu realizarão 140 atendimentos cada.
Vagas
- Sábado (14)
- Nova Iguaçu – 140 vagas
- Praça da Bandeira – 240 vagas
Para participar dos mutirões, os interessados devem agendar o atendimento pela Central Telefônica 135 (segunda a sábado, das 7h às 22h) ou pelo site ou aplicativo Meu INSS.
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