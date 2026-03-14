Projetos vão desenvolver medidas como a arborização urbana e a construção de jardins de chuva e parques urbanos - Fernando Frazão / Agência Brasil

Projetos vão desenvolver medidas como a arborização urbana e a construção de jardins de chuva e parques urbanosFernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 14/03/2026 10:36

A Petrobras definiu os quatro projetos socioambientais que vão receber um investimento de R$ 21 milhões para desenvolver ações de mitigação, adaptação ambiental e aumento da resiliência em cidades de São Paulo e Rio Grande do Sul.

Foram selecionados para receber o apoio nos próximos três anos o Projeto Cidades Vivas - Laboratórios de Soluções baseadas na Natureza; o Projeto Litoral Resiliente: Adaptação Climática e Economia Circular no Litoral Norte de São Paulo; o Projeto SbN para Resiliência Climática e Comunitária (RS) e o Projeto Respira Sinos (RS).

As cidades paulistas contempladas são Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Bertioga. Já os municípios gaúchos em que os projetos serão desenvolvidos são Canoas, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

"Este processo reforça o compromisso da Petrobras com ações estruturantes para o Rio Grande do Sul e faz parte do escopo do Eixo Adaptação do Programa sobre Mudanças Climáticas em atendimento ao licenciamento ambiental federal da Etapa 4 do Pré-Sal da Bacia de Santos", diz a estatal, em nota.

A seleção pública recebeu 103 propostas. Os selecionados vão receber investimentos de cerca de R$ 12 milhões no Rio Grande do Sul, e R$ 9 milhões em São Paulo para desenvolver, entre outras medidas junto a comunidades urbanas vulneráveis, a criação de jardins de chuva, arborização urbana, renaturalização de rios e córregos e construção de parques urbanos.

