Preço médio do diesel passou de R$ 6,90 para R$ 7,34 por litroReprodução
Desde início da guerra no Oriente Médio diesel S-10 acumula alta de 20,26%, aponta IPTL
Reajustes se devem à volatilidade do mercado internacional
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Com adicionais, valor médio está em R$ 683,75
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