Mutirões têm como foco a realização de avaliações sociais para acesso ao BPC de pessoas com deficiência - Divulgação/ INSS

Mutirões têm como foco a realização de avaliações sociais para acesso ao BPC de pessoas com deficiênciaDivulgação/ INSS

Publicado 20/03/2026 08:14

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará, neste sábado (21), mutirões para a realização de avaliações sociais no estado do Rio de Janeiro. Serão oferecidas 300 vagas de atendimento para pessoas com deficiência que solicitaram o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A ação visa diminuir o tempo de espera e agilizar a análise de requerimentos do BPC, garantindo atendimento mais rápido e humanizado à população.



As Agências da Previdência Social (APS) de Bangu, Petrópolis e São Gonçalo serão destinadas para receber as avaliações sociais no final de semana.



No sábado, a agência de São Gonçalo disponibiliza 140 vagas de avaliação social, enquanto Bangu e Petrópolis oferecem 100 e 60 atendimentos, respectivamente.



Para participar dos mutirões, os interessados devem agendar o atendimento pela Central 135 (segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o site/aplicativo Meu INSS.



Vagas



- Sábado (21)

- Bangu - 100 vagas

- Petrópolis - 60 vagas

- São Gonçalo - 140 vagas