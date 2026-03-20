Mutirões têm como foco a realização de avaliações sociais para acesso ao BPC de pessoas com deficiênciaDivulgação/ INSS
As Agências da Previdência Social (APS) de Bangu, Petrópolis e São Gonçalo serão destinadas para receber as avaliações sociais no final de semana.
No sábado, a agência de São Gonçalo disponibiliza 140 vagas de avaliação social, enquanto Bangu e Petrópolis oferecem 100 e 60 atendimentos, respectivamente.
Para participar dos mutirões, os interessados devem agendar o atendimento pela Central 135 (segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o site/aplicativo Meu INSS.
Vagas
- Sábado (21)
- Petrópolis - 60 vagas
- São Gonçalo - 140 vagas
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