O programa para declaração do Imposto de Renda já está disponível para download - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O programa para declaração do Imposto de Renda já está disponível para downloadRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 19/03/2026 22:53





Com a medida, os contribuintes já podem



Segundo a área técnica da Receita, a antecipação foi possível graças a melhorias nos processos internos e à integração entre as equipes responsáveis pelo desenvolvimento e validação do sistema.



O objetivo, de acordo com o órgão, é oferecer um serviço mais ágil, estável e acessível ao cidadão.



Prazo mantido A Receita Federal antecipou a liberação do Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (PGD IRPF 2026), permitindo que contribuintes iniciem o preenchimento antes do prazo inicialmente previsto. A disponibilização do sistema estava programada para ocorrer na sexta-feira, 20, às 8h, mas foi liberada ainda nesta quinta-feira, 19, por volta das 18h, após a conclusão dos testes finais e validação das versões para diferentes plataformas.Com a medida, os contribuintes já podem baixar o programa e começar a organizar as informações necessárias para a declaração do Imposto de Renda.Segundo a área técnica da Receita, a antecipação foi possível graças a melhorias nos processos internos e à integração entre as equipes responsáveis pelo desenvolvimento e validação do sistema.O objetivo, de acordo com o órgão, é oferecer um serviço mais ágil, estável e acessível ao cidadão.

Apesar da liberação antecipada do programa, o calendário oficial de entrega das declarações permanece inalterado. O envio começa na segunda-feira, 23.



A possibilidade de preenchimento prévio pode beneficiar especialmente contribuintes que não utilizam a declaração pré-preenchida e desejam reunir documentos com mais calma.

A Receita também destaca que iniciar o preenchimento com antecedência pode ajudar quem busca receber a restituição nos primeiros lotes, já que a ordem de envio é um dos critérios considerados.

