Ovos de chocolate são o carro-chefe das vendas no período da Páscoa - Reprodução

Ovos de chocolate são o carro-chefe das vendas no período da PáscoaReprodução

Publicado 19/03/2026 17:30

Os lojistas cariocas estão estimando crescimento de 1% nas vendas para a Páscoa. Embora o índice reflita cautela do setor em relação ao período, a Páscoa é mais uma boa oportunidade para turbinar as vendas no primeiro semestre, não se restringindo apenas a ovos e barras de chocolate e a caixas de bombons. Para as lojas especializadas em chocolate, a data é considerada como um Natal para este segmento.

É o que mostra a pesquisa do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que ouviu 250 lojistas da cidade, entre os dias 9 e 14 de março, para conhecer a expectativa dos empresários com a Páscoa.



Foram ouvidos lojistas dos segmentos de Brinquedos, Vestuário (adulto e infantil), Calçados e Bolsas, Acessórios, Joias, Bijuterias, Papelaria, Perfumaria e Cosméticos, Eletrodomésticos, Utensílios para o Lar e Celulares.



A pesquisa identificou que, para 70% dos entrevistados, o preço médio dos presentes deve ficar em torno de R$ 150 por pessoa. Para 20%, pode chegar a até R$ 180; e, para 10%, até R$ 250. Os clientes deverão utilizar mais o cartão de crédito, seguido do de débito, Pix e dinheiro como formas de pagamento.



Para Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, na Páscoa, o varejo procura oferecer novidades e promoções para atrair os clientes. Os chocolates dividem o interesse do consumidor com brinquedos, como bichos de pelúcia e jogos eletrônicos, celulares, joias, bijuterias e vestuário, entre outros.



“As condições do crédito ainda desfavoráveis, somadas à diminuição do ritmo da economia e ao nível de endividamento das famílias, refletem a estimativa conservadora para a Páscoa. Ainda assim, os lojistas estão otimistas, direcionando o seu foco não apenas para as crianças, mas, também, para os adultos, com ofertas destinadas especialmente aos casais e à família”, conclui Aldo.