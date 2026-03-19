Preço médio nacional do diesel chegou a R$ 7,17 por litro Renan Areias / Agência O Dia
Diesel sobe em média para R$ 7,17 por litro apesar de medidas do governo, revela pesquisa
Alta foi puxada pelos efeitos da escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã sobre o mercado internacional de petróleo
Receita antecipa liberação do programa do IRPF 2026 para download
Software foi disponibilizado no início da noite desta quinta-feira
Governo antecipa 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS em duas parcelas
De acordo com o Ministério da Previdência Social, serão injetados R$ 78,2 bilhões na economia
Fiemg: Redução do ICMS sobre o diesel será pouco efetiva e trará risco às contas estaduais
Ministério da Fazenda propôs a redução temporária do imposto sobre a importação do combustível até 31 de maio
MEC autoriza 694 cargos para a rede federal de Educação
Medida busca fortalecer o ensino profissional e tecnológico
Abertas as inscrições para programa que premia estudantes com bolsas de até R$ 9 mil
Iniciativa busca valorizar alunos com bom desempenho
Programa Trabalha Rio cadastrará currículos em cinco bairros na próxima semana
Van da SMTE fará atendimento entre terça-feira e sábado
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