As plataformas de streaming, como o Spotify, faturaram R$ 3,4 bilhões em 2025Divulgação
Mercado fonográfico brasileiro cresce 14% em 2025 e fatura R$ 4 bilhões, aponta relatório
Relatório revela que streaming é a forma de consumo mais utlizada
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Diesel sobe em média para R$ 7,17 por litro apesar de medidas do governo, revela pesquisa
Alta foi puxada pelos efeitos da escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã sobre o mercado internacional de petróleo
Consumo nos lares avança 1,95% em fevereiro, mostra Abras
Em relação a janeiro, o indicador registrou queda de 3,80%
Inovação na indústria extrativa e de transformação cai pelo terceiro ano consecutivo, diz IBGE
Indicador considera quando um produto novo ou 'substancialmente aprimorado' é disponibilizado a usuários
Banco abre vagas para consultor de vendas externas no Rio
Profissionais atuarão na prospecção de comerciantes e empreendedores para formação de parcerias como correspondentes do Santander
Empresa de bebidas abre inscrições para programa de estágio
Iniciativa tem o objetivo de formar a futura geração de líderes da companhia
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