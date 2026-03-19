No bimestre, o consumo nos lares acumula alta de 1,76%. - Tânia Rêgo/Agência Brasil

No bimestre, o consumo nos lares acumula alta de 1,76%.Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 19/03/2026 10:56

O Consumo nos Lares Brasileiros cresceu 1,95% na comparação entre fevereiro de 2026 e fevereiro de 2025, segundo o monitoramento mensal da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em relação a janeiro, o indicador registrou queda de 3,80%.

Segundo a associação, essa retração ante janeiro se deu pelo efeito calendário, já que fevereiro teve menor número de dias e um sábado a menos, reduzindo o fluxo de consumidores nas lojas. No bimestre, o consumo acumula alta de 1,76%.

O vice-presidente institucional da Abras, Marcio Milan, acredita que o crescimento na comparação anual é sustentado por um mercado de trabalho resiliente.

Em fevereiro, ele lembra ainda que medidas de transferência de renda também contribuíram para sustentar o consumo.

Os dados são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e contemplam o desempenho de todos os formatos de supermercados.

Abrasmercado

A Abrasmercado, cesta de 35 produtos monitorados pela Abras, teve alta de 0,47% em fevereiro frente a janeiro.

O valor da cesta passou de R$ 799,08 no primeiro mês do ano, para R$ 802,88 em fevereiro. No mesmo mês de 2025, o valor era de R$ 806,71.