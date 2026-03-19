No bimestre, o consumo nos lares acumula alta de 1,76%.Tânia Rêgo/Agência Brasil
Consumo nos lares avança 1,95% em fevereiro, mostra Abras
Em relação a janeiro, o indicador registrou queda de 3,80%
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