Pix apresentou falhas durante duas horas nesta quarta-feira (18)Marcello Casal jr / Agência Brasil
Usuários reclamam de falhas no funcionamento do Pix
Plataforma de monitoramento registrou mais de 2 mil reclamações em diversas instituições financeiras
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