Pix apresentou falhas durante duas horas nesta quarta-feira (18) - Marcello Casal jr / Agência Brasil

Pix apresentou falhas durante duas horas nesta quarta-feira (18)Marcello Casal jr / Agência Brasil

Publicado 18/03/2026 20:04

Usuários de diferentes bancos reclamaram de falhas no funcionamento do Pix para transferências e pagamentos nesta quarta-feira (18).

A plataforma de monitoramento de problemas e quedas de serviços em tempo real, Downdetector, registrou 2.048 reclamações a partir das 15h31, com um pico de 923 queixas às 16h28, que diminuíram gradualmente até às 17h43.

A principal instituição afetada foi o Nu Bank, que teve 747 reclamações durante o auge das queixas.

Desde então, nenhuma nova reclamação foi registrada e, ao que parece, o sistema foi estabilizado. O motivo da instabilidade não foi divulgado.