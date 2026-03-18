Levantamento considera medicamentos utilizados para controle de peso, incluindo canetas emagrecedorasCaroline Morais / Ministério da Saúde
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