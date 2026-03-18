Petrobras anunciou que 'está avaliando os cenários e informará atualizações em momento oportuno'Fernando Frazão/Agência Brasil
Petrobras suspende leilões de diesel e gasolina com entrega para abril
Óleo chegou a ficar 75% mais caro que o vendido pelas refinarias da empresa
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Abate de bovinos, frango e suínos foi recorde no Brasil em 2025, aponta IBGE
Dados foram divulgados nesta quarta-feira
Haddad diz que trabalho em relação ao ICMS deve se voltar a 'combate a quadrilhas'
Ministro da Fazenda afirma que 'especuladores se aproveitam da guerra' para aumentar o preço da gasolina
Após decisão da Justiça, tarifa média da Light sobe para 16,69%
Clientes conectados na baixa tensão terão reajuste de 14,74%
Fundação abre inscrições para curso gratuito que prepara estudantes para o Encceja
Programa é direcionado a pessoas que buscam concluir ensino fundamental ou médio
Medidas adicionais para 'proteger' caminhoneiros serão anunciadas, diz Renan Filho
Declaração do ministro dos Transportes ocorre em meio à possibilidade de paralisação da categoria em diversas regiões do país
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