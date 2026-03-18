'Tem que haver uma ação forte da ANP', declarou Fernando HaddadEvaristo Sa/AFP
Haddad diz que trabalho em relação ao ICMS deve se voltar a 'combate a quadrilhas'
Ministro da Fazenda afirma que 'especuladores se aproveitam da guerra' para aumentar o preço da gasolina
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Após decisão da Justiça, tarifa média da Light sobe para 16,69%
Clientes conectados na baixa tensão terão reajuste de 14,74%
Fundação abre inscrições para curso gratuito que prepara estudantes para o Encceja
Programa é direcionado a pessoas que buscam concluir ensino fundamental ou médio
Medidas adicionais para 'proteger' caminhoneiros serão anunciadas, diz Renan Filho
Declaração do ministro dos Transportes ocorre em meio à possibilidade de paralisação da categoria em diversas regiões do país
Mais etanol na gasolina pode reduzir preço e importações, diz presidente da Unica
Eventual elevação da mistura depende de decisão do governo federal
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Capacitação terá 16 horas de duração
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