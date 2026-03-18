Abate de suínos em 2025 atingiu a marca de 60,69 milhões de cabeças - Divulgação Governo Federal

Abate de suínos em 2025 atingiu a marca de 60,69 milhões de cabeças Divulgação Governo Federal

Publicado 18/03/2026 10:45

Os pecuaristas brasileiros abateram 42,94 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no ano de 2025, representando um novo recorde e aumento de 8,2% em relação a 2024, até então o maior volume da série, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados nesta quarta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A tendência de crescimento no abate de bovinos é observada desde 2022, apontou o IBGE. Em relação ao quarto trimestre de 2025, houve alta 8,2% em relação ao quarto trimestre de 2024. Em relação ao terceiro trimestre de 2025, houve queda de 2,7%.

A produção somou 2,93 milhões de toneladas de carcaças bovinas no quarto trimestre de 2025, um aumento de 15,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O resultado foi 1,5% inferior ao apurado no terceiro trimestre de 2025.

Suíno

Os produtores brasileiros abateram 60,69 milhões de cabeças de suínos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no ano de 2025, aumento de 4,3% em relação a 2024, segundo o IBGE. É um novo recorde na série histórica, que não apresentou crescimento somente na passagem dos anos 2003/2004.

Quanto ao quarto trimestre de 2025, houve alta de 5,8% em relação ao quarto trimestre de 2024. Em relação ao terceiro trimestre de 2025, houve queda de 3,5%.

A produção somou 1,4 milhão de toneladas de carcaças suínas no quarto trimestre de 2025, um aumento de 6,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O resultado foi 5,3% inferior ao apurado no terceiro trimestre de 2025.

Frango

Os produtores brasileiros abateram 6,69 milhões de frangos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária em 2025, alta de 3,1% em relação a 2024, alcançando novo recorde da série histórica iniciada em 1997, mostraram as Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, do IBGE.

No quarto trimestre de 2025, foi registrada uma alta de 5,7% em relação ao quarto trimestre de 2024, Em relação ao terceiro trimestre de 2025, houve aumento de 1,5%.

O peso acumulado das carcaças somou 3,6 milhões de toneladas no quarto trimestre de 2025, um aumento de 8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O resultado foi 1,5% superior ao apurado no terceiro trimestre de 2025.

Leite, ovos e aquisição de couro

A aquisição de leite, a produção de ovos e a aquisição de couro também bateram recordes, de acordo com o IBGE.

A aquisição de leite cru acumulada em 2025 foi de 27,51 bilhões de litros, um acréscimo de 8,5% sobre 2024. Foi o terceiro ano seguido de crescimento na aquisição de leite, que chegou ao recorde em 2025.

A produção de ovos de galinha, em 2025, foi de 4,95 bilhões de dúzias, aumento de 5,7% em relação ao ano anterior, mais um recorde na série histórica da pesquisa. Desde 1998, a produção de ovos bate recorde no Brasil, crescendo por 28 anos seguidos.

No ano, os curtumes investigados pela Pesquisa Trimestral do Couro declararam ter recebido 44,03 milhões de peças inteiras de couro cru bovino. Essa quantidade, recorde na série histórica, foi 9,8% maior que a registrada em 2024.

Carcaças

A produção de carcaças bovinas somou 2,93 milhões de toneladas no quarto trimestre, aumento de 15,9% frente ao mesmo trimestre do ano anterior e queda de 1,5% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

A de suínos foi de 1,4 milhão de toneladas no quarto trimestre, alta de 6,4% na comparação anual e recuo de 5,3% frente ao trimestre anterior.

O peso acumulado das carcaças de frango somou 3,6 milhões de toneladas no quarto trimestre, crescimento de 8% frente ao mesmo período de 2024 e alta de 1,5% na comparação trimestral.