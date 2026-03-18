Copom anuncia a primeira redução dos juros em quase dois anos - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Copom anuncia a primeira redução dos juros em quase dois anosMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 18/03/2026 18:59

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, 18, reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, de 15% para 14,75%, ao ano. A decisão do colegiado foi unânime.

Na reunião anterior, de janeiro, o Copom já havia indicado que começaria a diminuir os juros neste encontro. No mercado, havia dúvidas sobre a magnitude do primeiro corte, por causa da disparada dos preços do petróleo no mercado internacional, após os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

No fim da tarde desta quarta, a curva de juros indicava cerca de 90% de chance de um corte de 0,25 ponto porcentual na taxa Selic, contra 10% de probabilidade de manutenção.

Essa foi a primeira redução dos juros em quase dois anos. A autoridade monetária cortou a Selic pela última vez em maio de 2024, quando diminuiu a taxa de 10,75% para 10,50% ao ano.

Antes do corte realizado nesta quarta, a Selic estava em 15% ao ano desde junho de 2025. O período de estabilidade ocorreu depois de o BC aumentar a taxa em 4,50 pontos a partir de setembro de 2024. Esse foi o segundo maior ciclo de alta dos juros nos últimos 20 anos, perdendo apenas para a alta de 11,75 pontos entre março de 2021 e agosto de 2022, que ocorreu após o fim da pandemia.