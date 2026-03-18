Preço do barril Brent chega perto da marca de US$ 110 por unidade Reprodução/Redes sociais
Preço do petróleo dispara após ataques a instalações de gás no Irã; bolsas caem
Barril Brent valoriza quase 6% e aproxima-se dos US$ 110
Preço do petróleo dispara após ataques a instalações de gás no Irã; bolsas caem
Barril Brent valoriza quase 6% e aproxima-se dos US$ 110
Haddad fará proposta aos estados para conter preços dos combustíveis
Proposta é de alterar incidência do ICMS sobre produtos do setor
Venda de medicamentos para emagrecimento cresce 78,3% entre 2021 e 2025, mostra associação
Abafarma aponta que maior elevação ocorreu no ano passado, quando avanço foi de 39,1% em relação a 2024
Firjan Senai Benfica recebe terceira edição do Conecta Futuro
Iniciativa reúne palestras, oficinas e workshops
Petrobras suspende leilões de diesel e gasolina com entrega para abril
Óleo chegou a ficar 75% mais caro que o vendido pelas refinarias da empresa
Abate de bovinos, frango e suínos foi recorde no Brasil em 2025, aponta IBGE
Dados foram divulgados nesta quarta-feira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.