Firjan destaca que o petróleo bruto é o principal item da pauta de exportação do PaísTânia Rêgo/Agência Brasil
Imposto sobre exportação de petróleo e derivados afeta investimentos e royalties, diz Firjan
Federação alega que novo tributo onera a iniciativa privada
Imposto sobre exportação de petróleo e derivados afeta investimentos e royalties, diz Firjan
Federação alega que novo tributo onera a iniciativa privada
Lula questiona BC sobre corte da Selic: "esperava pelo menos 0,5%"
'Nós estamos fazendo um sacrifício que vocês não têm noção', disse
Alliança Saúde pede proteção judicial para evitar corrida de credores
Empresa acumula dívidas que somam R$ 1,3 bilhão
Mercado fonográfico brasileiro cresce 14% em 2025 e fatura R$ 4 bilhões, aponta relatório
Relatório revela que streaming é a forma de consumo mais utlizada
Diesel sobe em média para R$ 7,17 por litro apesar de medidas do governo, revela pesquisa
Alta foi puxada pelos efeitos da escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã sobre o mercado internacional de petróleo
Consumo nos lares avança 1,95% em fevereiro, mostra Abras
Em relação a janeiro, o indicador registrou queda de 3,80%
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.