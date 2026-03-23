Etanol teve alta média de 1,29% - José Cruz/Agência Brasil

Etanol teve alta média de 1,29%José Cruz/Agência Brasil

Publicado 23/03/2026 08:43

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 23 Estados, caíram apenas no Acre e em Mato Grosso do Sul e ficaram estáveis só no Distrito Federal (DF) na semana encerrada em 21 de março. No Amapá não houve levantamento de preços. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu na comparação com a semana anterior, de R$ 4,64 para R$ 4,70 o litro (+1,29%). Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 1,12%, para R$ 4,52 o litro.



A maior alta porcentual na semana, de 6,26%, foi registrada em Pernambuco, de R$ 5,43 para R$ 5,77 o litro. A maior queda ocorreu no Acre, de -12,58%, de R$ 6,20 para R$ 5,42 o litro.



O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,86 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,99, foi observado no Rio Grande do Sul. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,34, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Rio Grande do Norte, de R$ 5,89 o litro.



Competitividade

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo na semana encerrada em 21 de março. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 70,68% ante a gasolina, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP.



Em Mato Grosso, a paridade era de 69,57%; em Mato Grosso do Sul, de 68,89%, e em São Paulo, de 69,11%. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.