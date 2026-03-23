Valores do acordo não foram revelados - Sergio Fujiki/Embraer - divulgação

Valores do acordo não foram revelados Sergio Fujiki/Embraer - divulgação

Publicado 23/03/2026 08:58

A Embraer informou nesta segunda-feira (23) que assinou um acordo com a companhia aérea finlandesa Finnair para a venda de até 46 aeronaves E195-E2, incluindo 18 pedidos firmes, 16 opções e 12 direitos de compra. Segundo a empresa, o E195-E2 substituirá a frota mais antiga da Finnair, apoiando a estratégia da companhia aérea europeia de expandir suas operações com rentabilidade.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que as entregas das aeronaves têm início previsto para o segundo semestre de 2027. A encomenda será adicionada à carteira de pedidos da Embraer do primeiro trimestre de 2026. A empresa não revelou os valores do acordo.

No documento, o CEO da Finnair, Turkka Kuusisto, afirma que este é um dos maiores investimentos nos 102 anos de história da Finnair. "O E2 nos permitirá fortalecer nossa malha na Europa e aproveitar novas oportunidades de crescimento no mercado. A renovação da frota narrowbody também é fundamental para reduzir as emissões de CO2 e avançar em nossas metas climáticas", ressalta.

O presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, por sua vez, destaca que o E195-E2 proporciona benefícios significativos, como menor consumo de combustível, menores emissões de CO2 e eficiência operacional superior.