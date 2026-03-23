Valores do acordo não foram revelados Sergio Fujiki/Embraer - divulgação
Finnair assina acordo para compra de até 46 aeronaves da Embraer
Jatos serão entregues à companhia aérea finlandesa a partir do segundo semestre de 2027
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Preço do etanol sobe em 23 Estados, afirma ANP
Valor médio do litro aumentou de R$ 4,64 para R$ 4,70
Declaração do Imposto de Renda 2026 já pode ser enviada
Entrega pode ser feita até 29 de maio
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683,75
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