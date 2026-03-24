Pesquisa revela aumento da dívida média e mudança no perfil dos inadimplentesMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Brasil registra 332 milhões de dívidas e inadimplência cresce 43% em dez anos, diz Serasa
Estudo aponta aumento da dívida média e maior concentração entre pessoas de baixa renda
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Medida beneficiaria as companhias aéreas
Relatório bimestral é compatível com o que fizemos nos demais anos, diz secretário da Fazenda
Rogério Ceron afirmou que não há necessidade de adotar bloqueios nas verbas públicas
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