Secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, defendeu que as metas fiscais dos últimos três anos foram cumpridas - Antônio Cruz/Agência Brasil

Secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, defendeu que as metas fiscais dos últimos três anos foram cumpridasAntônio Cruz/Agência Brasil

Publicado 24/03/2026 20:52

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 1º bimestre, divulgado nesta terça-feira, 24, é compatível com o que a equipe econômica fez nos anos de 2023, 2024 e 2025.

"Há uma previsão de uma banda para o resultado primário e, para fins de contingenciamento, que tem a ver com a distância para o cumprimento das metas fiscais, se a projeção de receita está num patamar que dispensa a necessidade de contingenciamento, nós não temos, de fato, autorização ou caminho para fazê-lo", afirmou. "Então, o relatório que se apresenta no primeiro bimestral está compatível com o que foi feito de execução nos demais anos".

Ele ainda defendeu que, nos últimos três anos, a equipe disse que iria cumprir as metas fiscais estabelecidas e acertou. "Todos aqueles que falaram diferente erraram nos três anos. Nós vamos novamente cumprir o resultado primário estabelecido e ele não tende a ficar próximo do piso", continuou o novo número dois da pasta, dizendo que o resultado deverá ficar mais próximo do centro da meta.

Por fim, Ceron disse que o que está previsto de exceções em relação ao limite de despesas "já está dado". "Não há necessidade, sequer autorização (para novas despesas), prosseguiu. Ele negou haver intuito de ampliar gastos em ano eleitoral.