Secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, defendeu que as metas fiscais dos últimos três anos foram cumpridasAntônio Cruz/Agência Brasil
Relatório bimestral é compatível com o que fizemos nos demais anos, diz secretário da Fazenda
Rogério Ceron afirmou que não há necessidade de adotar bloqueios nas verbas públicas
Relatório bimestral é compatível com o que fizemos nos demais anos, diz secretário da Fazenda
Rogério Ceron afirmou que não há necessidade de adotar bloqueios nas verbas públicas
Haddad: Todo mundo alertou o BC por anos que algo de estranho estava acontecendo com o Master
Ex-ministro da Fazenda afirmou que Gabriel Galípolo 'estancou a sangria'
Com precatórios, previsão de déficit primário sobe para R$ 59,8 bi
Ao considerar arcabouço fiscal, governo prevê superávit de R$ 3,5 bi
Governo bloqueia R$ 1,6 bilhão do Orçamento de 2026
Cortes por órgãos serão detalhados no próximo dia 31
Durigan: Lula assinou MP com R$ 15 bi para exportações de micro, pequenas e médias empresas
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que financiamento hoje é de apenas R$100 milhões
Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 222,1 bilhões em fevereiro
Resultado representa alta de 5,68% na comparação com 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.