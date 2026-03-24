Dario Durigan explicou que a proposta tem um custo fiscal de R$ 3 bilhõesJosé Cruz/Agência Brasil
Durigan: nova proposta ao Confaz é de subvenção a importadores de diesel, sem zerar ICMS
Governo espera que estados se posicionem até sexta-feira
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