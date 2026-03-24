Presidente do Sindigás teme que os leilões da estatal elevem o preço do GLPMarcello Casal / Agência Brasil
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