Segundo Dario Durigan, a medida vai aumentar a presença das micro, pequenas e médias empresas no comércio exteriorAgência Brasil
Durigan: Lula assinou MP com R$ 15 bi para exportações de micro, pequenas e médias empresas
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que financiamento hoje é de apenas R$100 milhões
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