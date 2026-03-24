Segundo Dario Durigan, a medida vai aumentar a presença das micro, pequenas e médias empresas no comércio exterior - Agência Brasil

Segundo Dario Durigan, a medida vai aumentar a presença das micro, pequenas e médias empresas no comércio exteriorAgência Brasil

Publicado 24/03/2026 17:11

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira, 24, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou, nesta mesma data, uma Medida Provisória (MP) com medidas para apoiar micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) em exportações. O governo vai mobilizar R$ 15 bilhões para financiar operações de crédito voltadas para este fim, ele disse.

"Hoje, algo como R$ 100 milhões são mobilizados para o financiamento de pequenas e médias empresas para exportação. Com a medida que está sendo anunciada agora, que o presidente assinou hoje, nós vamos poder alavancar isso em mais de dez vezes no curto prazo", disse Durigan a jornalistas, na portaria do Ministério da Fazenda, em Brasília.

O governo já estudava lançar uma MP apelidada de "Brasil Soberano 2.0" para ajudar setores afetados pela guerra no Oriente Médio, com a criação de uma linha de crédito de R$ 15 bilhões.

Os recursos, explicou Durigan, vêm de valores que não foram usados no Programa Brasil Soberano, lançado em 2025.

Segundo o ministro, essa medida vai aumentar a presença das micro, pequenas e médias empresas no comércio internacional. Durigan relatou o desejo de reduzir a burocracia para essas empresas.