Redução dos preços de habitação, saúde e educação audaram a conter a elevação do IPC-FipeReprodução
IPC-Fipe acelera e sobe 0,53% na 3ª quadrissemana de março
Alimentação, transportes, despesas pessoais e vestuário foram os segmentos com maior alta de preços
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Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683,75
BC reforça segurança em contas de instituições no sistema de pagamento
Medidas ampliam ferramentas de monitoramento e reação a riscos operacionais e de fraudes
Costa Filho: Senti receptividade da Fazenda a proposta para reduzir PIS/Cofins sobre QAV
Medida beneficiaria as companhias aéreas
Relatório bimestral é compatível com o que fizemos nos demais anos, diz secretário da Fazenda
Rogério Ceron afirmou que não há necessidade de adotar bloqueios nas verbas públicas
Haddad: Todo mundo alertou o BC por anos que algo de estranho estava acontecendo com o Master
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