Poço está a 113 km da costa de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, em profundidade de 1.178 metrosPetrobras/Divulgação
Petrobras informa nova descoberta de petróleo no pré-sal da Bacia de Campos
Óleo presente no poço é de 'excelente qualidade', diz empresa
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Prévia da inflação sobe 0,44% em março, revela IBGE
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Valor é alcançado três dias mais cedo que em 2025
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7
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Empresa do ramo de segurança abre vagas de emprego no Rio
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