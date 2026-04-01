Preço da gasolina impactou o aumento do índice de inflaçãoInternet/Reprodução
IPC-S acelera a 0,67% em março, após queda de 0,14% em fevereiro, afirma FGV
Índice superou o teto das estimativas do mercado
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Bares e restaurantes projetam alta no faturamento durante a Semana Santa
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Medida prevê ajuda de R$ 1,20 por litro por até dois meses
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Banco cita auditoria em andamento, mas não especifica nova data
Tesouro muda regras de leilão para projetos sustentáveis
Edital do quarto leilão do Eco Invest foi estendido em um mês
Com avanço de 16,35%, Ibovespa tem melhor trimestre desde fim de 2020
Índice fechou em 187 mil pontos nesta terça-feira (31)
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