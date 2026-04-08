Indústria acumula um aumento de 6,2% no faturamento em relação a dezembro de 2025EBC
Faturamento da indústria cresce 4,9% em fevereiro, mostra CNI
Pesquisa mostra também que as horas trabalhadas na produção subiu 0,7%
Faturamento da indústria cresce 4,9% em fevereiro, mostra CNI
Pesquisa mostra também que as horas trabalhadas na produção subiu 0,7%
Universidade no Rio oferece atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda
Serviço estará disponível até 29 de maio em 10 unidades da Estácio, além de orientação on-line para contribuintes de todo o país
Aluguel residencial sobe 0,40% em março, aponta FGV
No Rio, o índice saiu de uma alta de 0,63% para elevação de 0,06% no período
Recuperação judicial bate recorde em 2025; agronegócio responde por 30%
Taxa básica de juros de 15% por longo período de tempo dificultou o pagamento de dívidas
Pacote do governo não reduz incertezas em relação ao óleo diesel, dizem especialistas
Relatório indica que importadores independentes devem continuar achando pouco atrativo trazer combustível ao país
Fenabrave revela que Programa Carro Sustentável elevou vendas em 31% no 1º trimestre
Aumento é devido à descontos no IPI, promoções do setor e o aumento nos dias úteis de março comparado ao ano passado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.