Indústria acumula um aumento de 6,2% no faturamento em relação a dezembro de 2025 - EBC

Indústria acumula um aumento de 6,2% no faturamento em relação a dezembro de 2025EBC

Publicado 08/04/2026 10:56

O faturamento real da indústria de transformação cresceu 4,9% em fevereiro, segundo a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada nesta quarta-feira, 8, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Com o desempenho de janeiro, quando o índice teve alta de 1,3%, no ano, a indústria acumula um aumento de 6,2% no faturamento em relação a dezembro de 2025.

Apesar disso, na comparação com os meses de janeiro e fevereiro do ano passado, o faturamento industrial já caiu 8,5% em 2026, segundo o levantamento.

"Ainda é cedo para apontar uma reversão do quadro negativo visto desde o segundo semestre do ano passado. Os resultados positivos nesse início de ano se explicam mais pela base fraca de comparação do que por uma mudança drástica do cenário de dificuldade que a indústria vem enfrentando", aponta o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

A pesquisa mostra também que as horas trabalhadas na produção cresceram 0,7% em fevereiro, segunda alta consecutiva. O movimento, no entanto, reverte apenas parte das perdas registradas ao longo da segunda metade de 2025. Na comparação com janeiro e fevereiro do ano passado, o indicador recuou 2,7%

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) ficou praticamente estável, passando de 77,5% em janeiro para 77,3% em fevereiro. A CNI destaca que a UCI média do primeiro bimestre deste ano é 1,6 ponto porcentual menor que a do mesmo período de 2025.

Com relação ao mercado de trabalho, os indicadores ficaram praticamente estáveis em fevereiro. O emprego teve pequeno recuo de 0,1% em relação a janeiro e acumula queda de 0,4% no primeiro bimestre de 2026 frente mesmo bimestre de 2025.

Nos dois primeiros meses do ano, a massa salarial acumula alta de 0,9% em relação a igual período do ano passado. Já o rendimento médio teve crescimento de 1,4% na mesma base de comparação.