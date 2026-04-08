IVAR acumulou uma alta de 4,78% nos 12 meses até março - Freepik

IVAR acumulou uma alta de 4,78% nos 12 meses até marçoFreepik

Publicado 08/04/2026 09:21

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,40% em março, após terem subido 0,30% em fevereiro. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) nesta quarta (8).

O índice acumulou uma alta de 4,78% nos 12 meses até março, ante um avanço de 4,05% nos 12 meses encerrados em fevereiro.

Segundo o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, o resultado confirma que "o mercado de locação residencial segue em trajetória de reajustes, ainda que em ritmo mais moderado do que o observado no pico de dezembro de 2025, quando o acumulado atingiu 8,85%". São Paulo teve aumento no aluguel pelo décimo mês consecutivo.

"A manutenção de variações positivas é coerente com o cenário macroeconômico vigente, marcado por juros ainda elevados - a Selic foi reduzida de 15% para 14,75% ao ano apenas em março, após cinco reuniões consecutivas de manutenção", avaliou Dias, em nota oficial.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 0,03% em fevereiro para alta de 1,06% em março. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 0,63% para elevação de 0,06% no período; em Belo Horizonte, de aumento de 0,97% para queda de 0,50%; e em Porto Alegre, de alta de 0,19% para recuo de 0,06%.

No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 4,16% em São Paulo; 4,78% em Belo Horizonte; 2,60% no Rio de Janeiro ; e 6,40% em Porto Alegre.