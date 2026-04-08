Compra de participação na Oncoclínicas é questionada pelo CadeDivulgação
Fundos que terão que notificar ao Cade compra de fatia na Oncoclínicas são ligados ao Master
Conselho concluiu que a operação foi consumada antes da análise do órgão
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Ibovespa acompanha euforia global e renova recordes, com foco em EUA-Irã
Último recorde havia sido no dia 24 de fevereiro aos 181.490,40 pontos
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