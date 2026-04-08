Durigan afirmou que há a possibilidade de uma nova medida provisória para solucionar problemas de crédito do agroMarcelo Camargo/Agência Brasil
Durigan diz que se comprometeu a providenciar resposta para endividamento do agro
Senadores afirmam que há problemas operacionais em uma linha de crédito lançada no fim do ano passado
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