Lula disse que em seu governo não há limites para a apuração de casos de corrupçãoRicardo Stuckert / PR
Campos Neto é 'a serpente que pôs o ovo' do Caso Master, afirma Lula
Petista se disse favorável à criação de uma CPI para investigar o banco, mas que ela precisa incluir a análise da atuação do ex-presidente do BC
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Rede de farmácias tem mais de 100 vagas de trabalho para início imediato no Rio
Interessados devem se candidatar no site da empresa
Prazo de inscrição em programa de estágio da Ambev termina na próxima segunda-feira
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Prazo de adesão ao Refis RJ termina nesta quarta-feira
Programa já renegociou cerca de R$ 2,3 bilhões em dívidas de ICMS
Governo publica decreto que zera PIS/Cofins para querosene de aviação
Medida valerá até o fim de maio
Cessar-fogo de EUA e Irã não vai baixar preço das passagens aéreas, diz Iata
Diretor-geral de associação afirmou que levará 'meses' para que oferta de querosene volte ao normal
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