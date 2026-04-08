Alta no preço do querosene de aviação pressiona custos das companhias aéreasReprodução
Governo publica decreto que zera PIS/Cofins para querosene de aviação
Medida valerá até o fim de maio
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Medida valerá até o fim de maio
Cessar-fogo de EUA e Irã não vai baixar preço das passagens aéreas, diz Iata
Diretor-geral de associação afirmou que levará 'meses' para que oferta de querosene volte ao normal
Vendas de veículos têm melhor resultado para meses de março desde 2013, aponta Anfavea
Resultado expressivo reflete produção aquecida e calendário favorável, enquanto setor avalia se o ritmo será sustentável nos próximos meses
Cesta básica fica mais cara em todas as capitais em março
Preço do feijão foi um dos principais responsáveis pelo aumento
Galípolo: 'Sigilo sobre liquidação do Master segue regras em vigor desde 2018'
Presidente do Banco Central afirmou que é 'fundamental' seguir 'rito mais estrito possível'
Diretor do BC diz que juros seguem restritivos mesmo com inflação em queda
Nilton David afirma que Copom iniciou apenas uma 'calibração' da política monetária e descarta flexibilização
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