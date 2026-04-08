Nilton David falou também sobre o consenso dentro do comitê de que a guerra reduz o PIB mundialEdilson Rodrigues / Agência Senado
Ele fez questão de explicar que o BC não está colocando em curso um processo de flexibilização da política monetária, mas sim um processo de calibração, o que significa dizer que a política monetária permanecerá no campo restritivo.
"Esperamos seguir em território restritivo na política monetária", afirmou o diretor do BC.
Atividade
Nilton David falou também sobre o consenso dentro do comitê de que a guerra reduz o Produto Interno Bruto (PIB) mundial. "O BC não acredita na tese de que a guerra estimula crescimento do PIB no Brasil", disse.
De acordo com ele, o carry trade está há mais de um ano praticamente no mesmo nível e que não cabe dizer que o carry está resolvendo tudo no câmbio.
Nilton David disse ainda que a expectativa da autarquia é de que a atividade econômica vai cruzar o seu potencial nas próximas semanas. "É natural emprego apertado após um crescimento acima da capacidade."
Para o BC essa expectativa é importante, de acordo com seu diretor de Política Monetária, porque "nível de emprego mais apertado do que o natural não é facilitador da ancoragem das expectativas".
O diretor também afirmou que o Brasil está sendo percebido como um país que não tem problema de conta corrente.
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