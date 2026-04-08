Nilton David falou também sobre o consenso dentro do comitê de que a guerra reduz o PIB mundial - Edilson Rodrigues / Agência Senado

Nilton David falou também sobre o consenso dentro do comitê de que a guerra reduz o PIB mundialEdilson Rodrigues / Agência Senado

Publicado 08/04/2026 10:59

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Nilton David, disse nesta quarta-feira, 8, que há 40 dias o mercado apontava inflação na meta e que esse é um dos motivos de o Comitê de Política Monetária (Copom) ter iniciado o processo de calibração dos juros.

"Com a inflação convergindo e as expectativas cadentes, os juros começaram a calibração", disse ao participar, no período da manhã, do 12º Brazil Investment Forum, evento anual que o Bradesco BBI realiza para investidores externos e domésticos.



Ele fez questão de explicar que o BC não está colocando em curso um processo de flexibilização da política monetária, mas sim um processo de calibração, o que significa dizer que a política monetária permanecerá no campo restritivo.



"Esperamos seguir em território restritivo na política monetária", afirmou o diretor do BC.



Atividade



Nilton David falou também sobre o consenso dentro do comitê de que a guerra reduz o Produto Interno Bruto (PIB) mundial. "O BC não acredita na tese de que a guerra estimula crescimento do PIB no Brasil", disse.



De acordo com ele, o carry trade está há mais de um ano praticamente no mesmo nível e que não cabe dizer que o carry está resolvendo tudo no câmbio.



Nilton David disse ainda que a expectativa da autarquia é de que a atividade econômica vai cruzar o seu potencial nas próximas semanas. "É natural emprego apertado após um crescimento acima da capacidade."



Para o BC essa expectativa é importante, de acordo com seu diretor de Política Monetária, porque "nível de emprego mais apertado do que o natural não é facilitador da ancoragem das expectativas".



O diretor também afirmou que o Brasil está sendo percebido como um país que não tem problema de conta corrente.