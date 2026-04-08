Gabriel Galípolo disse que regra pode ser discutida, mas não descumprida - Lula Marques / Agência Brasil

Gabriel Galípolo disse que regra pode ser discutida, mas não descumpridaLula Marques / Agência Brasil

Publicado 08/04/2026 11:44 | Atualizado 08/04/2026 12:25

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o sigilo de oito anos imposto sobre as informações referentes à liquidação do Banco Master segue regras da autoridade monetária em vigor desde 2018. Galípolo mencionou que houve críticas à decisão e ponderou que se há uma insatisfação com a regra seria possível rediscuti-la, mas não simplesmente descumpri-la.



Na sequência, frisou que no caso do Master a autoridade monetária entende que é fundamental seguir o rito da forma mais estrita possível.



"No caso do Banco Master, a gente entende que é fundamental que seja seguido o rito mais estrito possível, justamente para evitar dar algum tipo de subsídio, para eventualmente ter algum tipo de questionamento amanhã", disse o presidente do BC, em audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado.



Galípolo também voltou a afirmar que o País precisa normalizar relações institucionais. "Entendo, como normalizar as relações institucionais, não recuar daquilo que são as suas obrigações legais e o seu mandato legal, nem um milímetro, mas também não exorbitar o que é a sua função e a sua obrigação legal."

Apoio do FGC ao Master

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que foi correta a decisão do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de pagar por CDBs vincendos para apoiar o Master. "Esse processo foi importante para que você pudesse esgotar de maneira adequada todo o processo de análise de soluções alternativas de mercado, sem aumentar o tamanho do banco", disse, em audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado.



Galípolo também relembrou que em setembro de 2025 o próprio Master chegou a entregar uma comunicação onde reconheceu sua dificuldade e propôs sair do mercado. Isso ocorreu depois que o BC negou a proposta de o Banco de Brasília (BRB) adquirir a instituição.



"Mas, ao longo desse processo, aquele passivo que extrapolava o que o FGC conseguia garantir vai consumindo o caixa do banco, até que, no dia da liquidação, o banco tinha em caixa um valor que era 10% do valor de vencimento que ele tinha para pagar naquele dia, efetivamente. E isso gera a liquidação do banco", disse.



Galípolo também mencionou que a autarquia jamais foi apresentada ou conheceu os supostos investidores árabes alegados pelo Master na época.



Meta de inflação



Gabriel Galípolo também frisou, em relação à meta de inflação, que quem está sentado no BC segue o mandato, não o discute.



Pix

O presidente do Banco Central afirmou ainda que os incidentes cibernéticos registrados em 2025 decorreram de ataques às instituições financeiras e não ao sistema do Pix. "Em quase todos esses casos, o que a gente encontrou foi que existia algum tipo daquilo que é conhecido como engenharia social", detalhou.



Galípolo comparou que dizer que o sistema do Pix que foi atacado nesses casos, quando alguém invadiu uma instituição financeira e roubou seus recursos, seria o equivalente a afirmar que o dinheiro impresso pelo Banco Central que foi roubado quando alguém assaltou uma agência bancária.



"Em nenhum dos casos foi atacado o sistema efetivamente do Pix. Foram sistemas próprios de instituições, ou muitas vezes sistemas terceirizados", disse o presidente do BC.