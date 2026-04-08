Gabriel Galípolo disse que regra pode ser discutida, mas não descumpridaLula Marques / Agência Brasil
Na sequência, frisou que no caso do Master a autoridade monetária entende que é fundamental seguir o rito da forma mais estrita possível.
"No caso do Banco Master, a gente entende que é fundamental que seja seguido o rito mais estrito possível, justamente para evitar dar algum tipo de subsídio, para eventualmente ter algum tipo de questionamento amanhã", disse o presidente do BC, em audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado.
Galípolo também voltou a afirmar que o País precisa normalizar relações institucionais. "Entendo, como normalizar as relações institucionais, não recuar daquilo que são as suas obrigações legais e o seu mandato legal, nem um milímetro, mas também não exorbitar o que é a sua função e a sua obrigação legal."
Galípolo também relembrou que em setembro de 2025 o próprio Master chegou a entregar uma comunicação onde reconheceu sua dificuldade e propôs sair do mercado. Isso ocorreu depois que o BC negou a proposta de o Banco de Brasília (BRB) adquirir a instituição.
"Mas, ao longo desse processo, aquele passivo que extrapolava o que o FGC conseguia garantir vai consumindo o caixa do banco, até que, no dia da liquidação, o banco tinha em caixa um valor que era 10% do valor de vencimento que ele tinha para pagar naquele dia, efetivamente. E isso gera a liquidação do banco", disse.
Galípolo também mencionou que a autarquia jamais foi apresentada ou conheceu os supostos investidores árabes alegados pelo Master na época.
Meta de inflação
Gabriel Galípolo também frisou, em relação à meta de inflação, que quem está sentado no BC segue o mandato, não o discute.
Pix
Galípolo comparou que dizer que o sistema do Pix que foi atacado nesses casos, quando alguém invadiu uma instituição financeira e roubou seus recursos, seria o equivalente a afirmar que o dinheiro impresso pelo Banco Central que foi roubado quando alguém assaltou uma agência bancária.
"Em nenhum dos casos foi atacado o sistema efetivamente do Pix. Foram sistemas próprios de instituições, ou muitas vezes sistemas terceirizados", disse o presidente do BC.
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