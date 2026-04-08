Serviço oferece atendimento gratuito com orientações no preenchimento e envio da declaração à Receita Federal - Divulgação / Estácio

Serviço oferece atendimento gratuito com orientações no preenchimento e envio da declaração à Receita FederalDivulgação / Estácio

Publicado 08/04/2026 10:27

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) termina em 29 de maio, às 23h59. Para auxiliar os contribuintes, 10 unidades da Estácio, no Rio de Janeiro, oferecem atendimento gratuito com orientações e suporte no preenchimento e envio da declaração à Receita Federal.

As unidades que prestam os serviços são: Maracanã, Nova América, R9 (Taquara), Centro (Presidente Vargas), Queimados (Baixada Fluminense), Niterói, Alcântara, Teresópolis, Macaé e Cabo Frio.

. Os atendimentos serão realizados até 29 de maio, durante horário comercial. Os contribuintes de todo o Brasil também podem optar pelo atendimento virtual da instituição de ensino superior, enviando mensagens com suas dúvidas para o e-mail: naf.digital@estacio.br

"O NAF é uma iniciativa de suma importância para os nossos estudantes, pois eles aprendem na prática e ainda ajudam a instituição a cumprir com seu papel social. Nossos alunos vivenciam a profissão que escolheram e realizam o atendimento ao público de uma forma bem humanizada. Não temos dúvida de que com essa experiência suas carreiras ficarão ainda mais fortalecidas", afirma Stephanie Kalynka, líder nacional da área de negócios da Estácio.

Todas as pessoas que precisarem de atendimento devem comparecer no campus de sua preferência, portando os documentos obrigatórios para declaração.



Em 2026, há novidades como atualizações dos critérios de obrigatoriedade, antecipação do pagamento das restituições, evolução da declaração on-line, evolução da pré-preenchida e lote especial de restituição automática de 2025 (cashback IRPF).



Confira abaixo os endereços dos atendimentos presenciais:

- Estácio Maracanã (Zona Norte) - Rua Morais e Silva, 40 - Tijuca;

- Estácio Nova América (Zona Norte) - Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho;

- Estácio Centro - Avenida Pres. Vargas, 642 - Centro do RJ;

- Estácio R9 Taquara (Jacarepaguá) - Rua André Rocha, 838 - Taquara;

- Estácio Queimados (Baixada Fluminense ) - Rua Eloy Teixeira, 165 - Centro, Queimados - RJ;

- Estácio Niterói - Rua Eduardo Luiz Gomes, 134 - Morro do Estado. Niterói;

- Estácio Alcântara (São Gonçalo) - Rua Manoel João Gonçalves, 410 - Alcantara, São Gonçalo;

- Estácio Teresópolis (Região Serrana) - Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 488 - Várzea, Teresópolis;

- Estácio Cabo Frio (Região dos Lagos) - Rua General Alfredo Bruno Gomes Martins, s/n - Lote 19 - Braga, Cabo Frio;

- Estácio Macaé (Norte Fluminense) - Avenida Rui Barbosa, 2.390.