Atualmente, mais de um terço do petróleo bruto exportado pelo Brasil passa pelo Porto do AçuGNA / Divulgação
Porto do Açu vai pagar R$ 237 milhões em royalties retroativos a três municípios fluminenses
Decisão da ANP beneficiará São João da Barra, Campos dos Goytacazes e São Francisco do Itabapoana
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Petista se disse favorável à criação de uma CPI para investigar o banco, mas que ela precisa incluir a análise da atuação do ex-presidente do BC
Rede de farmácias tem mais de 100 vagas de trabalho para início imediato no Rio
Interessados devem se candidatar no site da empresa
Prazo de inscrição em programa de estágio da Ambev termina na próxima segunda-feira
Selecionados atuarão em uma das cinco unidades da empresa no Estado
Prazo de adesão ao Refis RJ termina nesta quarta-feira
Programa já renegociou cerca de R$ 2,3 bilhões em dívidas de ICMS
Governo publica decreto que zera PIS/Cofins para querosene de aviação
Medida valerá até o fim de maio
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