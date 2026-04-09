No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 41,246 bilhões - Marcello Casal/Agência Brasil

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 41,246 bilhõesMarcello Casal/Agência Brasil

Publicado 09/04/2026 10:42

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 11,118 bilhões em março, informou o Banco Central na manhã desta quinta-feira, 9. Os depósitos somaram R$ 369,594 bilhões, e as retiradas, R$ 380,712 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,263 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 999,787 bilhões.

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 41,246 bilhões, com R$ 1,069 trilhão em saques e R$ 1,028 trilhão em depósitos. O rendimento em 2026, de janeiro a março, é de R$ 18,890 bilhões, de acordo com o Banco Central.