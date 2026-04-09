No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 41,246 bilhõesMarcello Casal/Agência Brasil
Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 11,118 bilhões em março, revela BC
Depósitos somaram R$ 369,594 bilhões
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Último recorde havia sido no dia 24 de fevereiro aos 181.490,40 pontos
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