Produção de motos teve a melhor marca mensal da série histórica em março de 2026 - Honda/Divulgação

Produção de motos teve a melhor marca mensal da série histórica em março de 2026 Honda/Divulgação

Publicado 09/04/2026 12:18

A produção de motos teve a melhor marca mensal da série histórica em março de 2026 e o segundo melhor desempenho para o primeiro trimestre, segundo balanço da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), entidade que representa as montadoras instaladas no Polo Industrial de Manaus.

O setor atingiu 212.716 unidades produzidas em março. O volume representa um avanço de 34,5% na comparação interanual e de 29,6% em relação a fevereiro deste ano.

Já no primeiro trimestre, foram produzidas 561.448 unidades, o que indica crescimento de 12,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

"Apesar do desempenho positivo, seguimos atentos aos desafios previstos para o ano, especialmente no que se refere ao cenário internacional e a possibilidade de estiagem na região amazônica", afirma o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.

Mesmo assim, a entidade mantém a perspectiva de continuidade do crescimento ao longo do ano. A Abraciclo projeta fechar o ano com 2,070 milhões de motocicletas fabricadas, crescimento de 4,5% em relação a 2025.