Operação com o BRB pode chegar a R$ 15 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões seriam pagos à vista - Joédson Alves/Agência Brasil

Operação com o BRB pode chegar a R$ 15 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões seriam pagos à vistaJoédson Alves/Agência Brasil

Publicado 10/04/2026 17:52

O governo do Distrito Federal informou, por meio de nota, que um fundo de investidores apresentou, nesta sexta-feira (10), uma proposta para adquirir parte dos ativos que eram do Banco Master e estão com o Banco de Brasília (BRB). A operação pode chegar a R$ 15 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões seriam pagos à vista. O valor restante seria estruturado por meio de instrumentos financeiros atrelados aos próprios ativos.

"A proposta será formalmente encaminhada ao Banco Central do Brasil, responsável pela análise técnica e regulatória", a nota, assinada pela governadora Celina Leão (PP). "A governadora destaca que a negociação não envolve aporte de recursos públicos nem compromete o caixa do banco, sendo conduzida com responsabilidade e foco na preservação dos interesses do Distrito Federal."

O BRB vem enfrentando uma série de dificuldades por causa da compra de R$ 12,2 bilhões em créditos falsos do Master ao longo de 2025. O banco do Distrito Federal (DF) conseguiu trocar essas carteiras inexistentes por outros ativos, mas há dúvidas sobre o seu real valor. Por isso, deve precisar provisionar ao menos R$ 8 bilhões para fazer frente às perdas esperadas.

O próprio Banco Central (BC) tem cobrado que o governo do DF, controlador do BRB, faça um aporte de recursos para capitalizar o banco, frente às dificuldades em termos de patrimônio.

O BRB deveria ter publicado o balanço de 2025, com as informações sobre o buraco deixado pelo seu envolvimento com o Master, no último dia 31, mas perdeu o prazo.