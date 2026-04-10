Operação com o BRB pode chegar a R$ 15 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões seriam pagos à vistaJoédson Alves/Agência Brasil
Fundo negocia compra de ativos que eram do Master e estão com BRB
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