Governo do Rio de Janeiro divulgou o calendário de pagamentos de 2026 dos servidores públicos ativos - Fernando Frazão / Agência Brasil

Governo do Rio de Janeiro divulgou o calendário de pagamentos de 2026 dos servidores públicos ativosFernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 10/04/2026 15:51

O governo do Rio de Janeiro já definiu as datas de pagamento do 13º salário dos servidores estaduais em 2026. De acordo com o calendário oficial divulgado nesta semana, o benefício será pago em duas parcelas, nos meses de junho e dezembro.



A primeira parcela, correspondente a 50% do valor, será depositada no dia 30 de junho. Já a segunda parcela está prevista para 19 de dezembro.



Segundo a resolução publicada no Diário Oficial, o 13º salário será quitado no mesmo formato adotado em anos anteriores, com divisão em duas etapas ao longo do ano.



O benefício será pago a:



- Sservidores da administração direta e indireta

- Pensionistas previdenciários

- Empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista



Datas fazem parte do calendário anual



As definições do 13º integram o calendário de pagamentos de 2026, que também estabelece que os salários mensais serão depositados, de forma geral, até o primeiro dia útil do mês seguinte ao trabalhado.



A divulgação antecipada das datas, segundo o governo, tem como objetivo garantir maior previsibilidade aos servidores ao longo do ano.



Confira o novo cronograma completo

Abril: 01/05/2026

Maio: 01/06/2026

13º salário (1ª parcela – 50%): 30/06/2026

Junho: 01/07/2026

Julho: 01/08/2026

Agosto: 01/09/2026

Setembro: 01/10/2026

Outubro: 01/11/2026

Novembro: 01/12/2026

13º salário (2ª parcela – 50%): 19/12/2026

Dezembro: 01/01/2027

