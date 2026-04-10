Governo do Rio de Janeiro divulgou o calendário de pagamentos de 2026 dos servidores públicos ativosFernando Frazão / Agência Brasil

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O governo do Rio de Janeiro já definiu as datas de pagamento do 13º salário dos servidores estaduais em 2026. De acordo com o calendário oficial divulgado nesta semana, o benefício será pago em duas parcelas, nos meses de junho e dezembro.

A primeira parcela, correspondente a 50% do valor, será depositada no dia 30 de junho. Já a segunda parcela está prevista para 19 de dezembro.

Segundo a resolução publicada no Diário Oficial, o 13º salário será quitado no mesmo formato adotado em anos anteriores, com divisão em duas etapas ao longo do ano.

O benefício será pago a:

- Sservidores da administração direta e indireta
- Pensionistas previdenciários
- Empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista
Datas fazem parte do calendário anual

As definições do 13º integram o calendário de pagamentos de 2026, que também estabelece que os salários mensais serão depositados, de forma geral, até o primeiro dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

A divulgação antecipada das datas, segundo o governo, tem como objetivo garantir maior previsibilidade aos servidores ao longo do ano.

Confira o novo cronograma completo
Abril: 01/05/2026
Maio: 01/06/2026
13º salário (1ª parcela – 50%): 30/06/2026
Junho: 01/07/2026
Julho: 01/08/2026
Agosto: 01/09/2026
Setembro: 01/10/2026
Outubro: 01/11/2026
Novembro: 01/12/2026
13º salário (2ª parcela – 50%): 19/12/2026
Dezembro: 01/01/2027