Governo do Rio de Janeiro divulgou o calendário de pagamentos de 2026 dos servidores públicos ativosFernando Frazão / Agência Brasil
A primeira parcela, correspondente a 50% do valor, será depositada no dia 30 de junho. Já a segunda parcela está prevista para 19 de dezembro.
Segundo a resolução publicada no Diário Oficial, o 13º salário será quitado no mesmo formato adotado em anos anteriores, com divisão em duas etapas ao longo do ano.
O benefício será pago a:
- Sservidores da administração direta e indireta
- Pensionistas previdenciários
- Empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista
As definições do 13º integram o calendário de pagamentos de 2026, que também estabelece que os salários mensais serão depositados, de forma geral, até o primeiro dia útil do mês seguinte ao trabalhado.
A divulgação antecipada das datas, segundo o governo, tem como objetivo garantir maior previsibilidade aos servidores ao longo do ano.
Confira o novo cronograma completo
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