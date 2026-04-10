Lula afirma que gastos com presos de segurança máxima são quase três vezes maiores do que com estudantes federaisRicardo Stuckert/PR
Lula anuncia que incluirá estudantes com pendências no Fies em programa de renegociação
Presidente reforça que investimentos com a educação não podem serem vistos como gastos
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Reservas provadas de petróleo no Brasil crescem 3,84% em 2025
Volume equivale a 12,7 anos de produção
Na melhor semana desde janeiro, Ibovespa tem 16º recorde do ano, rumo aos 200 mil
Índice encerrou o dia nos 197.323,87 pontos com alta de 1,12%
Caixa disponibiliza saque-calamidade para moradores de Japeri
Trabalhadores do município podem enviar a documentação para liberação dos valores pelo aplicativo FGTS
Fundo negocia compra de ativos que eram do Master e estão com BRB
Operação pode chegar a R$ 15 bilhões
Prévia da carga tributária sobe para 32,4% do PIB em 2025
Tributação de empresas com sede no exterior e fim de isenções a combustíveis influenciaram
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