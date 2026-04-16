Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 52 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
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Caixa começa a pagar Bolsa Família de abril
Cerca de 18,9 milhões de lares receberão o benefício neste mês
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