Salário mínimo vai ter um aumento de 5,92% sem considerar a perda de poder aquisitivo pela inflaçãoMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 em 2027
Reajuste segue previsão de inflação mais PIB de 2025
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