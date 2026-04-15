BRB será 'a empresa ícone do povo de Brasília', disse presidente do banco, Nelson de Souza - Reprodução/Instagram

BRB será 'a empresa ícone do povo de Brasília', disse presidente do banco, Nelson de SouzaReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2026 12:54 | Atualizado 15/04/2026 12:55

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, disse nesta quarta-feira, 15, que o banco não irá quebrar e será "cada vez mais" a empresa ícone do Brasília. "Para quem acreditou que o BRB iria quebrar, afirmo que ele não vai. Está cada vez mais sólido e será a empresa ícone do povo de Brasília e região. Quando aceitei o cargo à frente do BRB, eu analisei as contas e as pessoas que estavam à frente do Banco. E são essas pessoas que vão nos ajudar", afirmou durante participação no seminário Lide, em Brasília (DF).



Segundo Souza, ele aprendeu a trabalhar observando a gestão do ex-prefeito de São Paulo João Dória e do ex-presidente Michel Temer e vai replicar essas gestões na do BRB.



Afirmou que o Banco voltará a ser forte e sólido por meio da atenção na eficiência na gestão pública, trabalhando na transparência e decisões firmes.



Nos últimos meses, o BRB foi alvo de questionamentos no mercado pelas negociações para compra do Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela operação Compliance Zero, por suspeita de obstrução de justiça, ameaças a opositores, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta na gestão do Banco Master.



Momento desafiador

O presidente do BRB afirmou também que o banco está enfrentando um momento desafiador, que exige responsabilidade, transparência e decisões firmes. "É justamente nesse momento que se revelam os verdadeiros pilares de uma instituição", emendo.



Souza enfatizou que há um trabalho de fortalecimento do BRB, com foco em eficiência operacional, melhoria de governança e disciplina na gestão. Esse trabalho, detalhou, prevê a revisão de processos, o fortalecimento de controles e a elevação do nível de exigência.



E afirmou: "O caminho do BRB tem sido conduzido com responsabilidade e equilíbrio pelo governo do Distrito Federal. Somos um banco público com compromisso direto com o desenvolvimento econômico e social. O BRB tem um papel estratégico no apoio ao empreendedorismo, no financiamento de projetos, na inclusão financeira e no estímulo ao crescimento da economia local. E esse papel não será reduzido, ele será fortalecido."



Souza também disse acreditar no Brasil e em suplantar momentos difíceis. "É o momento que nós estamos atravessando no BRB, mas o BRB vai sair mais forte", concluiu.