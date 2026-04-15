BRB será 'a empresa ícone do povo de Brasília', disse presidente do banco, Nelson de SouzaReprodução/Instagram
Segundo Souza, ele aprendeu a trabalhar observando a gestão do ex-prefeito de São Paulo João Dória e do ex-presidente Michel Temer e vai replicar essas gestões na do BRB.
Afirmou que o Banco voltará a ser forte e sólido por meio da atenção na eficiência na gestão pública, trabalhando na transparência e decisões firmes.
Nos últimos meses, o BRB foi alvo de questionamentos no mercado pelas negociações para compra do Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela operação Compliance Zero, por suspeita de obstrução de justiça, ameaças a opositores, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta na gestão do Banco Master.
Momento desafiador
Souza enfatizou que há um trabalho de fortalecimento do BRB, com foco em eficiência operacional, melhoria de governança e disciplina na gestão. Esse trabalho, detalhou, prevê a revisão de processos, o fortalecimento de controles e a elevação do nível de exigência.
E afirmou: "O caminho do BRB tem sido conduzido com responsabilidade e equilíbrio pelo governo do Distrito Federal. Somos um banco público com compromisso direto com o desenvolvimento econômico e social. O BRB tem um papel estratégico no apoio ao empreendedorismo, no financiamento de projetos, na inclusão financeira e no estímulo ao crescimento da economia local. E esse papel não será reduzido, ele será fortalecido."
Souza também disse acreditar no Brasil e em suplantar momentos difíceis. "É o momento que nós estamos atravessando no BRB, mas o BRB vai sair mais forte", concluiu.
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